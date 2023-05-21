Вероятная ракетная атака: Гуменюк предупредила об опасности удара на фоне встречи G7

Украинцев призвали быть особенно внимательны к сигналам воздушной тревоги 21 мая.

Россия приготовила ракеты в Черном море и усилила разведку. В воскресенье, 21 мая, существует вероятность ракетной атаки на фоне заседания "Большой семерки".

Об этом сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в воскресенье, 21 мая.

"Вчера под вечер (20 мая — ред.) враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. Стало две подлодки, две ракетоносители — это 8 ракет типа "Калибр" снаряжены и готовы к применению. Это говорит о том, что они пытаются держать в настоящее время. напряженности. Враг всегда во время значимых мировых событий, как саммит G7, пытается наращивать такое напряжение. Затем вполне вероятно применение ракетной атаки, как реакция на давление мирового сообщества на страну-агрессорку", — отметила она.

В ОК "Юг" украинцев призывали быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги и следить за активностью вражеской авиации.

Напомним, 21 мая проходит саммит "Большой семерки" в японском городе Хиросима. Зеленский обратился к лидерам G7. Главной темой обсуждения была война в Украине. Зеленский встретился с рядом политиков и выразил им благодарность за поддержку Украины.

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