"Вероятно, это нервное курение": в ОК "Юг" прокомментировали взрывы в центре Херсона

В Вооруженных силах Украины подтвердили взрывы, раздававшиеся во временно захваченном Херсоне 16 сентября, за зданием облгосадминистрации.

Взрывы во временно захваченном россиянами Херсоне могли произойти из-за "нервного курения оккупационных властей", которые так быстро собирают вещи, что могли прихватить "взрывоопасные вещи".

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы наблюдаем повышенную нервотрепку коллаборационной власти и оккупационных войск. Они очень торопливо собирают вещи. Вполне возможно, что среди этих вещей есть и взрывоопасные. Поэтому несоблюдение мер безопасности — это их фишка. Вполне вероятно, просто нервное курение", — отметила Гуменюк.

Она также прокомментировала заявление одного из предателей, который сказал, что в его кабинет прилетело около 5 HIMARS. По словам Гуменюк, даже для массированного обстрела – это слишком много.

Напомним, во временно оккупированном Херсоне прогремел взрыв. На месте попадания поднялся столб дыма. Известно, что взрывы прогремели в центре города, за зданием облгосадминистрации.

По информации депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя, в результате взрыва в Херсоне во время совещания погиб руководитель оккупационного "правительства" Елисеев.

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