Вероятно, готовится к наступлению: РФ стягивает военную технику в Запорожскую область (видео)

Во временно оккупированном Мариуполе второй день подряд фиксируют движение военной техники, которая двигается в сторону Запорожской области.

В частности, отмечается, вражеская техника следует в Бердянск Запорожской области.

Об этом сообщает в телеграмме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Фиксируем движение техники на проспекте Металлургов. Прямо сейчас очередная колонна двигается по городу в сторону Запорожской области. Второй день подряд большая активность перемещения", — отметил он.

Позже снова появилось сообщение о движении техники и вооружении кафиров. Да, в 20:00 заметили:

3 зенитно-ракетных комплекса С-300,

2 ЗРК "Панцирь С-1",

1 автомобиль радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который ехал через с.Смирново в сторону с.Куйбышево (Запорожская область).

Следует отметить, по данным Генштаба ВСУ, российские военные планируют возобновить наступление на Донбасс и Запорожскую область. По мнению военного эксперта Сергея Грабского, у России достаточно человеческих ресурсов для продолжения боевых действий.

Возле Одессы раздался мощный взрыв

Читайте также: