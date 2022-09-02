Вероятно, готовится к наступлению: РФ стягивает военную технику в Запорожскую область (видео)

Во временно оккупированном Мариуполе второй день подряд фиксируют движение военной техники, которая двигается в сторону Запорожской области.
В частности, отмечается, вражеская техника следует в Бердянск Запорожской области.
Об этом сообщает в телеграмме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Фиксируем движение техники на проспекте Металлургов. Прямо сейчас очередная колонна двигается по городу в сторону Запорожской области. Второй день подряд большая активность перемещения", — отметил он.
Позже снова появилось сообщение о движении техники и вооружении кафиров. Да, в 20:00 заметили:
- 3 зенитно-ракетных комплекса С-300,
- 2 ЗРК "Панцирь С-1",
- 1 автомобиль радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который ехал через с.Смирново в сторону с.Куйбышево (Запорожская область).
Следует отметить, по данным Генштаба ВСУ, российские военные планируют возобновить наступление на Донбасс и Запорожскую область. По мнению военного эксперта Сергея Грабского, у России достаточно человеческих ресурсов для продолжения боевых действий.
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