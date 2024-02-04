Вероятно, поражен SCALP-EG: в Сети показали, как выглядит подбитый ВСУ корабль ЧФ РФ

По данным мониторинговой группы, российский коорабель был поражен крылатой ракетой SCALP-EG на судостроительном заводе "Залив".

Подбитый Украиной в ноябре 2023 российский ракетоноситель "Аскольд" Черноморского флота в Керчи не ремонтируют.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра", публикуя спутниковые фото.

Аналитики опубликовали снимки за 2 декабря и 30 января. Последнее фото свидетельствует о том, что нет никаких изменений.

По их данным, корвет проекта 22800 "Каракурт" был поражен крылатой ракетой SCALP-EG на судостроительном заводе "Залив" в Керчи 4 ноября 2023 года. Судно проходило окончательные испытательные работы, но так не успело поучаствовать в боевых действиях. Кроме 8 пусковых установок для "Калибров" на его вооружении стоит собственная система ПВО — ЗРК "Панцирь-М" и комплекс БПЛА "Орлан-10" для ведения разведки.

Подбитый Украиной российский ракетоноситель "Аскольд" / Фото: Telegram / Крымский ветер

Как позже выяснило издание Defense Express, ВСУ поразили "Аскольд" прямым попаданием в его ракетные пусковые установки. В результате атаки корабль получил критические повреждения важных элементов: корвет оккупантам придется отстраивать с нуля.

Напомним, в феврале этого года эксофицер ВМС Бельгии и нынешний военно-морской аналитик опубликовал инфографику, сколько кораблей потерял Черноморский флот РФ.

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