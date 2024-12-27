Вероятно, РФ удалось захватить важный город в Донецкой области: детали ISW

Россиянам понадобилось более двух месяцев для захвата Курахово.

Вероятно, войскам армии РФ удалось оккупировать Курахово в Донецкой области. Впрочем, оккупационной армии может быть сложно продвигаться дальше к западу от этого города.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Обнародованные 24 и 25 декабря геолокационные кадры демонстрируют, что россияне недавно продвинулись в западной части Курахово и к ветрозащитной полосе к юго-западу от города.

"Российские войска, вероятно, продвинулись к административным границам Курахово и захватили населенный пункт и поля к югу от поселка и севернее Дальнего", — говорится в отчете (ISW).

Российские источники обнародовали противоречивые утверждения по поводу масштабов продвижения армии РФ в Курахово. Одни так называемые "милблогеры" утверждали, что войска продвинулись за Курахово в направлении Дачного, а другие утверждали, что захватчики безуспешно атакуют Кураховскую тепловую электростанцию (ТЭС) на западе города, которая, по оценкам ISW, не относится к административной сфере Курахового предела.

Тем временем оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" признала, что Силы обороны недавно потеряли неопределенные позиции в направлении Курахово.

В ISW подсчитали, что армия РФ потратила более двух месяцев на захват Курахово площадью 7,3 квадратных километра. Россияне активизировали свои наступательные операции в середине октября 2024-го. В последние месяцы оккупанты сосредоточили от 35 тысяч до 36 тысяч военнослужащих в направлении Курахового.

"Войска РФ, вероятно, понесли существенные потери в течение этого периода усиленных наступательных операций. В течение последних двух месяцев российские войска также провели большое количество бронетанковых атак в Курахово и возле него и, вероятно, понесли значительные потери бронетехники при попытках захватить населенный пункт", — говорится в отчете.

Напомним, аналитики проекта DeepState сообщили, что враг оккупировал населенный пункт Украинка в Донецкой области.

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