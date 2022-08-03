Вероятное наступление армии РФ на родной город Зеленского: Вилкул рассказал, как готовятся встречать врага

Глава военной администрации Александр Вилкул подтвердил, что Россия стягивает военную технику и живую силу в направлении Кривого Рога.

Вилкул подчеркнул, что город готов к вероятному наступлению российских оккупантов и построил мощную оборону.

Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул в комментарии местному изданию "Никвесты".

По его словам, вместе с накоплением группировки российских войск в последнее время увеличились и вражеские обстрелы.

"У нас построена глубоко эшелонированная оборона и мы готовы к любому варианту развития событий", — сказал он.

Кроме того, как отметил глава ВА, в регионе постоянно проводится эвакуация в общинах, где проходят боевые действия и расположенные вблизи линии фронта.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексея Арестовича рассказал, что российские военные собрали на юге около 30 БТГ для наступления на Кривой Рог и Николаев. В то же время, по словам советника, качество этих войск очень низкое, штаты БТГ "дутые".

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