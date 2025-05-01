Вероятное наступление из Беларуси: возможен ли повтор сценария 2022 года

Лукашенко втягивают в войну против Украины / © Associated Press

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Осенью 2025 года Россия и Беларусь планируют осуществить совместные учения, которые могут скрывать подготовку к новому возможному наступлению на Украину с белорусской территории.

Военный аналитик Майкл Кларк предположил, что «россияне могут начать наступление на севере», пишет Skynews.

Однако, по его мнению, очень маловероятно, что белорусские войска сами вступят в бой.

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«Аргумент состоит в том, что у россиян там 65-70 тысяч военнослужащих, но обычно у них там достаточно много войск. Сейчас погода способствует нападению оттуда», — сказал он, но добавил, что лично не видит, что там что-то грандиозное происходит.

В то же время он напомнил, что последние крупные совместные учения Беларуси и России, известные как «Запад-2021», прошли за шесть месяцев до вторжения России в Украину в 2022 году.

Напомним, в последнее время ситуация на белорусско-украинской границе остается напряженной. Это вызывает тревогу относительно угрозы повторного наступления на Киев или на Волынское и Полесское направления.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наступление 2022 года может повториться. Осенью на территории Беларуси Россия начнутся масштабные учения «Запад-2025». Они могут служить прикрытием для создания новой ударной группировки.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил, что сегодня не та ситуация, которая была в 2022 году. Тем более что украинские войска подготовились даже к худшему развитию событий.

Аналитики разведки Великобритании считают, что у России пока нет необходимой численности дополнительных войск в Беларуси, чтобы повторно напасть на Украину, а активность белорусской армии и российских мобилизованных направлена на оттягивание сил ВСУ по более важным направлениям на востоке и юге.

По оценкам военных экспертов, ресурс, который необходимо сконцентрировать России в Беларуси для создания угроз Украине в рамках полномасштабного вторжения, должен составлять не менее 40-ти батальонно-тактических групп (БТГр) численностью около 24-28 тысяч бойцов.