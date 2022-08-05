Вероятное наступление оккупантов: власти призвали эвакуироваться жителей недавно освобожденного села на Херсонщине

Местные власти призвали эвакуироваться жителей Кочубеевской сельской громады в Херсонской области. Село недавно было освобождено украинскими войсками от российских оккупантов.

Заметим, по официальным данным, ВСУ освободили уже 53 населенных пункта в Херсонской области.

Об эвакуации Кочубеевская сельская территориальная громада сообщила в Сети 5 августа.

"В связи с новостями о возможном контрнаступлении врага, Вы все чаще обращаетесь к нам с вопросом: что делать? Мы не можем сказать, какое развитие будут иметь события, наши защитники не отойдут ни на шаг, но вы сами видите, куда и как часто "прилетает", – говорится в заявлении.

Поэтому там настоятельно рекомендуют "хотя бы на ближайшую неделю уехать".

"Если Вы знаете тех, кто имеет желание уехать, но не имеет возможностей, звоните старосте или голове. На сегодняшний день мы можем организовать эвакуацию, в критических условиях это будет невозможно, но верим, что до этого не дойдет", – сообщили в тергромаде.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что российские военные могут пойти как на Мелитополь, так и Херсон.

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