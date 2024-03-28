Вероятное наступление РФ на Харьков: власти оценили угрозу

Пока угрозы для наступления армии Российской Федерации на Харьков или открытия нового фронта нет. Военное формирование оккупантов Купянском направлении составляет около 100 тыс. человек.

Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал в интервью "Главкому".

Информацию в Сети о предполагаемом наступлении на Харьков глава ОВА называет информационно-психологической спецоперацией, цель которой поднять тревогу и панику среди населения, а также отвлечь внимание от ВСУ от приоритетных направлений.

"После каждого такого информационного вброса логично, что мы чувствуем волнение населения, более двух лет живущего фактически под ежедневными обстрелами – С-300, "Шахедами" и всем прочим", — отмечает Синегубов.

На севере Харьковщины не зафиксирована значительная концентрация российских войск для того, чтобы можно было открыть "второй фронт"

"Харьков, и Харьковская область для Кремля является приоритетом. Должны следить за военной обстановкой на нашем пограничном фактически 24 на 7, чтобы объективно противодействовать тем угрозам, которые могут быть", — отметил он.

Несмотря на то, что сейчас в районе Купянска РФ сконцентрировала военное формирование численностью около 100 тысяч солдат, угрозы нет. По словам Синегубова, такое количество вражеских войск хранится на этом участке фронта уже более десяти месяцев

"Из этих 100 тысяч непосредственно воюет примерно тысяч 40. Остальные — это логистика, силы обеспечения, госпитали... Там наши воины сдерживают почти ежедневный напор, когда проводятся штурмовые атаки по Купянскому направлению, по двум селам — это Синьковка и Табаевка. Происходят атаки и на Лиманском направлении, которое расположено чуть ниже", — пояснил руководитель ОВА.

Наступление на Харьков

Аналитики ISW считают, что вероятная наступательная операция армии РФ в Харькове будет иметь серьезные проблемы как для российских сил, ответственных за ее проведение, так и для общей кампании Кремля в Украине. Пока признаков подготовки такой операции оккупационными войсками нет.

Депутат Харьковского районного совета Богдан Ткачук заявил, что в Белгородской и Курской областях РФ пока не зафиксировано ударных формирований оккупантов, которые были бы способны осуществить наступление на

Ранее Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области строят вторую линию обороны. Для строительства оборонительных сооружений используются бетонные блоки, древесина, геотекстиль, трубы.

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