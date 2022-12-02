Вероятность атаки РФ по Украине: в ВМС ВС рассказали, есть ли ракеты в Черном и Азовском морях

По состоянию на утро 2 декабря в Черном море на боевом дежурстве находились 9 вражеских кораблей, в Азовском – 2 корабля. Общий залп ракет – 0.

Такие данные приводит ВМС ВС Украины.

"В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля; в Средиземном море — 9 вражеских кораблей, из них 5 — носители крылатых ракет "Калибр", общий залп — 76 ракет", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавляют, за прошедшие сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря – 21 судно, из них 11 судов двигалось из пролива Босфор;

– 21 судно, из них 11 судов двигалось из пролива Босфор; к Черному морю – 0 судов;

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", — отмечают в ВМС ВС.

Какова вероятность нового ракетного удара РФ

2 декабря спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк предупредила о высокой вероятности нового российского ракетного удара. Она подчеркнула, что атака может быть массированной, и призвала подготовиться заранее.

Тем временем в СНБО анилов призывали переживать и не жить в ожидании массированных ракетных ударов, поскольку система оповещения раньше времени предупредит. Также секретарь СНБО посоветовал брать информацию о предстоящих обстрелах только из проверенных источников, ведь Россия производит много "вбросов" в инфопространство.

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