Вероятность равна нулю: военный эксперт ответил, почему Россия не применит ядерное оружие

Ядерное оружие – не достояние России, а достояние всех государств "ядерного клуба", куда Россия только входит. Появление новых государств-носителей ядерного оружия там не приветствуется.

Эксперты называют ядерное оружие последним козырем России, однако маловероятно, что власти Кремля прибегнут к столь радикальному методу.

Об этом рассказал военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан, передает "Главред".

"Вероятность этого равна нулю. (...) Применение любым из участников ядерного клуба ядерного оружия приведет к тому, что государств, которые захотят иметь ядерное оружие и имеют возможности его производства, будет очень много", — отметил он.

По словам Свитана, страны, входящие в "состав ядерного клуба", не позволят применить России ядерное оружие, потому что понимают: они останутся после этого уже не таким закрытым сообществом. Именно поэтому РФ не применит ядерное оружие.

Также президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Путин слишком боится смерти, чтобы рисковать ядерным оружием.

Ранее глава Кремля заявил, что РФ может нанести превентивный ядерный удар.

Есть мнение, что диктатор действительно может действительно решиться на применение ядерного оружия.

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