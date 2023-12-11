Вероятность уничтожения "Шахеда" растет в разы: авиаэксперт рассказал о модернизированных дронах-камикадзе

Тегеран разработал новый беспилотник-камикадзе. Речь идет о реактивной версии БПЛА Shahed, которые Россия использует для атак по Украине. Новая версия будет с реактивным двигателем. Выход модернизированной версии "Шахедов", как дешевого средства поражения, исчерпает себя.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени "Антонова" Валерий Романенко.

"В чем смысл "Шахеда"? Дешевое средство поражения – 20 тыс. долларов и 40 кг взрывчатки наворотить может многое в случае попадания. А если применяется реактивный двигатель, то стоимость двигателя будет уже равна стоимости "Шахеда". То есть исчезает сама идея дешевого средства поражения", – отметил эксперт.

По словам Романенко, при установке реактивного двигателя дальность дрона-камикадзе упадет в разы. Эксперт предполагает, что двигатели будут использоваться авиамодельные, а значит, и скорость можно будет нарастить максимально на 100 км/ч.

"Сейчас до 40% этих "Шахедов" сбиваются мобильными группами, сбиваются с пулеметов и малокалиберных артиллерийских систем. На всякий случай сейчас каждая группа возит с собой ПЗРК. По обычным "Шахедам" из ПЗРК стрелять нельзя, у них слишком маленький тепловой след. А вот по реактивным это будет просто подарок. То есть вероятность уничтожения "Шахеда" растет в разы... никакой серьезной опасности эти новые "Шахеды" не представляют. А вот удар по российскому военному бюджету они нанесут, потому что они резко становятся дороже, а вот уничтожать их подешевле", — резюмировал Валерий Романенко.

Напомним, в России заявили о выходе новой версии беспилотников "Шахед" (оккупантами называют их "Герань").

Читайте также ведущие новости дня: