Вероятность вторжения армии Беларуси в Украину: американские аналитики дали оценку

Американские аналитики Института изучения войны считают маловероятным вторжение армии Беларуси в Украину. Свои выводы они делают на фоне того, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко объявил внезапную проверку боеспособности своих военных.

Об этом сообщается в свежем отчете ISW.

Отмечается, что учение не является прикрытием для сосредоточения белорусских или российских войск вблизи позиций для вторжения.

К слову, приказ Лукашенко предусматривает развертывание белорусских подразделений на полигонах по всей территории страны, выполнение инженерных фортификационных задач и отработку форсирования рек Неман и Березина на расстоянии более 170 км и 70 км от белорусско-украинской границы соответственно.

На кадрах, опубликованных в Сети во вторник, 13 декабря, видно, как колонна, вероятно, белорусских боевых машин пехоты и грузовиков движется из Колодищ (восточнее Минска) в сторону Хатавы (6 км к югу от Минска).

Накануне белорусские силы опрокинули 25 БТР-80 и 30 грузовиков с личным составом в направлении Малорита, Брест (примерно в 15 км от Украины). Кроме того, российские танки Т-80 были переброшены с Обуз-Лесневского полигона в белорусском Бресте, на Брестский полигон также в Бресте (около 30 км от белорусско-украинской границы) примерно 12 декабря. Сообщается, что РФ опрокинула 13 декабря три перехватчика МиГ-31К на белорусский аэродром в Мачулище.

"Эти развертывания, вероятно, являются частью продолжающихся и предполагающих российских информационных операций, что белорусские сухопутные войска могут присоединиться к российскому полномасштабному вторжению в Украину", — отмечают аналитики.

В ISW считают возможность вторжения Беларуси в Украину в ближайшем будущем маловероятным.

Угроза от Путина и Лукашенко

Самопровозглашенный президент Белорус инициировал внезапную проверку боевой готовности вооруженных сил страны, которая стартовала 13 декабря. Появилась информация, что Россия перебрасывает на северную границу Украины военную технику и отправила в Беларусь три истребителя.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко говорит, что пока угрозы нового вторжения нет. Пограничники будут усиленно наблюдать за ситуацией в Беларуси.

Также Украина продолжает укреплять всю границу с Беларусью – от Волыни до Чернигова. В частности, речь идет об инженерном обустройстве, средствах наблюдения, фиксации, "чтобы заранее понимать, что происходит в ближайшем пограничном по ту сторону госграницы".

Военно-политический обозреватель Александр Мусиенко считает, что Лукашенко играет в игру "не война, а большая имитация". Именно в рамках имитации проходит плановая ротация белорусских войск у украинской границы, которую режим Лукашенко распиарил в своих пропагандистских медиа.

По словам военного эксперта Петра Черника, Россия поднимает ставки. Да, РФ пытается оказать сильное психологическое давление на Украину, пугая наступлением из Беларуси.

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