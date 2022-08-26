Будет ли Украина говорить с Россией о демилитаризации и вступлении в НАТО: ответ Данилова

Украина будет придерживаться Конституции, в которой закреплен курс Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Однако, по мнению секретаря Совбеза и обороны Алексея Данилова, к вступлению в оборонный Альянс должен быть готов народ. Согласно последним социальным опросам, более 76% украинцев желают присоединиться к НАТО.

Об этом секретарь СНБО сказал в эфире общенационального телемарафона.

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"У нас есть Конституция, которую РФ начала "насиловать" в 2004 году. Тогда наши депутаты отменили закон №2222, когда у президента забрали полномочия. Когда пришел Янукович, он эти полномочия вернул. Когда 21 февраля гибли наши ребята, депутаты так же Конституцию никто не имеет права затрагивать, если Конституцией записано, что НАТО — это наша норма Конституции, то есть процедура, но это должен воспринять наш народ. то, что на сегодняшний день 76% желают вступления в НАТО. Других гарантий в мире пока не существует", — отметил Данилов.

Напомним, в России снова захотели мирные переговоры с Украиной. На днях глава комитета Госдумы РФ по международным делам и член переговорной делегации Леонид Слуцкий заявил, если в Киеве захотят возобновить такие переговоры, то Кремль согласится.

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