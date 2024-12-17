Вероятные потери КНДР в Курской области: Forbes шокировал цифрами

Северокорейские военные, воюющие против Украины вместе с русскими солдатами, могли потерять 4% своего количества на территории Курской области. Речь идет только об одном бое, в котором приняли участие солдаты КНДР.

Об этом сообщает издание Forbes.

"Атакуя тремя волнами через открытые поля возле села Плехово в субботу, северокорейская пехота смогла вытеснить 100 украинских военных, удерживавших село. В штурме, вероятно, участвовали более 500 солдат КНДР из 92-й и 94-й отдельных бригад специальных бригад .Потери военных КНДР. могут составлять до половины всех участвовавших в атаке солдат," — пишет Forbes.

Отмечается, что высокие потери солдат КНДР обусловлены тем, что они пошли в атаку среди бела дня — пешком, маршируя по минам под "бдительным оком" украинских беспилотников.

"В конце концов они попали под огонь беспилотников и артиллерии. После того, как украинские силы отступили на запад и дым развеялся, грузовики вывезли предположительно сотни убитых и раненых северокорейцев", — указывает издание.

Как сообщалось, воины 8-го полка Сил специальных операций ВСУ организовали "горячий прием" северокорейским войскам в Курской области РФ. В течение трех дней операторы ССО уничтожили 50 вражеских военных и ранили еще 47.

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