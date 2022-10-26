Вероятный подрыв Каховской ГЭС россиянами: в разведке оценили, насколько это возможно сейчас

В то же время от России можно ожидать любых провокаций.

Войска РФ, которые заминировали Каховскую ГЭС, вряд ли ее взорвут, поскольку по состоянию на сегодняшний день там нет необходимого количества взрывчатки.

Об этом заявил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Что касается Каховской ГЭС, сегодня... не проведены необходимые работы, не заминирована ГЭС и дамба настолько, чтобы можно было совершить подрыв", — считает Юсов.

В то же время он подчеркнул, что от России, которая пренебрегает международным правом и презирает гуманитарные принципы, можно ожидать любых провокаций.

"Потенциально, поскольку мы имеем дело с неадекватным государством, неадекватным правительством, есть любые угрозы. То есть это государство, которое пренебрегает гуманитарными принципами, международным правом, поэтому возможны разные провокации", — заявил Юсов.

Возможный подрыв оккупантами Каховской ГЭС

Президент Владимир Зеленский предупредил, что российские оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.

По предварительным оценкам, если оккупанты решатся взорвать дамбу, более 80 населенных пунктов окажутся в зоне быстрого затопления. В результате катастрофы сотни тысяч граждан могут пострадать.

Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил мнение, что в случае подрыва Каховской дамбы незаконно аннексированный Крым останется без воды минимум на 10-15 лет. Но, по его словам, в таком случае возникает вопрос, зачем вообще РФ нужен Крым.

По мнению аналитиков, оккупанты намерены взорвать дамбу на Каховской ГЭС, чтобы создать буферную зону между Херсонщиной и Крымом.

В свою очередь, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов убежден, что минирование Каховской дамбы проведено РФ для частичного разрушения, если потребуется.

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