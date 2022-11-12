Вероятный рисунок Бекси в Бородянке и ситуация на юге: главные новости ночи 12 ноября 2022

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи с 11 на 12 ноября 2022 года:
- Большая часть оккупационных войск еще находится на правом берегу Херсонской области. Читать дальше –>
- В Черном море стало больше российских кораблей с "Калибрами". Читать дальше –>
- Враг совершил подрыв Антоновских мостов для усложнения дальнейшего передвижения украинских войск. Читать дальше –>
- Украинские военные уничтожили штаб врага в Херсонской области: более 30 кафиров отправились на "концерт в Кобзон". Читать дальше –>
- Девочка, стоящая на руках: в Instagram Бенксе появился рисунок из Бородянки. Читать дальше –>
Читайте также:
- Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение
- Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы