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Вероятный рисунок Бекси в Бородянке и ситуация на юге: главные новости ночи 12 ноября 2022

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4670
Время на прочтение
1 мин
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Вероятный рисунок Бекси в Бородянке и ситуация на юге: главные новости ночи 12 ноября 2022

Фото: Pexels

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи с 11 на 12 ноября 2022 года:

  • Большая часть оккупационных войск еще находится на правом берегу Херсонской области. Читать дальше –>
  • В Черном море стало больше российских кораблей с "Калибрами". Читать дальше –>
  • Враг совершил подрыв Антоновских мостов для усложнения дальнейшего передвижения украинских войск. Читать дальше –>
  • Украинские военные уничтожили штаб врага в Херсонской области: более 30 кафиров отправились на "концерт в Кобзон". Читать дальше –>
  • Девочка, стоящая на руках: в Instagram Бенксе появился рисунок из Бородянки. Читать дальше –>

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Просмотры
4670
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