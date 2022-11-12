Вероятный рисунок Бекси в Бородянке и ситуация на юге: главные новости ночи 12 ноября 2022

Главные новости ночи с 11 на 12 ноября 2022 года:

Большая часть оккупационных войск еще находится на правом берегу Херсонской области. Читать дальше –>

В Черном море стало больше российских кораблей с "Калибрами". Читать дальше –>

Враг совершил подрыв Антоновских мостов для усложнения дальнейшего передвижения украинских войск. Читать дальше –>

Украинские военные уничтожили штаб врага в Херсонской области: более 30 кафиров отправились на "концерт в Кобзон". Читать дальше –>

Девочка, стоящая на руках: в Instagram Бенксе появился рисунок из Бородянки. Читать дальше –>

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