Вероятный визит Путина в Херсонскую и Луганскую области: эксперт назвал цель показательного приезда диктатора

Президент России Владимир Путин посетил временно захваченные территории Херсонщины и Луганщины, об этом заявили российские средства массовой пропаганды.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что кремлевский диктатор в очередной раз прилетел на оккупированную территорию Украины с целью убедить россиян в том, что в РФ в Украине все идет "по плану".

"Красивая картинка контролируемой ситуации, на фоне паники в Генштабе РОВ, который не может предсказать направление контрнаступление ВСУ и подготовится к нему. Да, визит показательный. Показательный тем, что путину лично пришлось тащиться на ВОТ для того, чтобы в очередной раз убеждать потребителей информационного фаст-фуда про стабильность "СВО". Собственно, путин ещё никогда не был так близок к провалу... Хотя, он из этого провала и не выбирался же", — отметил Коваленко.

Александр Коваленко также считает, что у Путина нет двойников.

"Это очень трусливый человек. Мера его паранойи зашкаливает. И если кто-то хочет сказать, что это двойник встречался с Лапиным, то в очередной раз с уверенностью повторюсь — у Путина нет двойников. А нет двойников у него, потому что Путин их боится. И не только их, например, в 2016 году он полгода не покидал Россию, опасаясь того, что его самолёт могут сбить "коварные американцы". За полгода он посетил только Беларусь, что сложно назвать заграницей. В 2020, как все помнят, он вообще спрятался на год в бункере в Ново-Огарёво, опасаясь коронавируса. Кстати, тогда официальные мероприятия все были сведены на нет, хотя, могли же использовать двойников хоть каждый день, не так ли?", — подчеркнул эксперт.

Напомним, Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил остановить войну против Украины, поскольку, по его словам, "цель спецоперации была достигнута". Пригожин опубликовал статью, в которой отметил, что Россия "захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым". Он призвал Кремль "закрепиться на уже имеющихся территориях" и "поставить какую-то жирную точку в СВО".

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