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Вертолет, БПЛА и сотни оккупантов: Генштаб обновил потери России в войне

Вертолет, БПЛА и сотни оккупантов: Генштаб обновил потери России в войне

Фото: Associated Press

Враг несет серьезные потери.

Украинские военные ликвидировали в сутки 730 российских солдат.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 135740 (+730) человек ликвидировано
  • танков‒ 3258 (+3)
  • боевых бронированных машин ‒ 6471 (+3)
  • артиллерийских систем – 2251 (+7)
  • РСЗО – 463
  • средства ПВО ‒ 233 (+1)
  • самолетов – 295
  • вертолетов – 286 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1970 (+3)
  • крылатые ракеты ‒ 796
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5126 (+5)
  • специальная техника ‒ 211

Ранее Генштаб сообщил, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Стельмаховка и Диброва — Луганская и Федоровка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Авдеевка, Красногоровка, Парасковеевка и Пречистовка в Донецкой области.

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