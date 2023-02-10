Вертолет, БПЛА и сотни оккупантов: Генштаб обновил потери России в войне

Украинские военные ликвидировали в сутки 730 российских солдат.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 135740 (+730) человек ликвидировано

танков‒ 3258 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 6471 (+3)

артиллерийских систем – 2251 (+7)

РСЗО – 463

средства ПВО ‒ 233 (+1)

самолетов – 295

вертолетов – 286 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1970 (+3)

крылатые ракеты ‒ 796

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 5126 (+5)

специальная техника ‒ 211

Ранее Генштаб сообщил, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Стельмаховка и Диброва — Луганская и Федоровка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Авдеевка, Красногоровка, Парасковеевка и Пречистовка в Донецкой области.

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