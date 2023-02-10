Вертолет, БПЛА и сотни оккупантов: Генштаб обновил потери России в войне

Враг несет серьезные потери.
Украинские военные ликвидировали в сутки 730 российских солдат.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 135740 (+730) человек ликвидировано
- танков‒ 3258 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 6471 (+3)
- артиллерийских систем – 2251 (+7)
- РСЗО – 463
- средства ПВО ‒ 233 (+1)
- самолетов – 295
- вертолетов – 286 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1970 (+3)
- крылатые ракеты ‒ 796
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 5126 (+5)
- специальная техника ‒ 211
Ранее Генштаб сообщил, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Стельмаховка и Диброва — Луганская и Федоровка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Авдеевка, Красногоровка, Парасковеевка и Пречистовка в Донецкой области.
Читайте также: