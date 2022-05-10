Вертолет и беспилотники: украинские военные уничтожили пять воздушных целей оккупантов

Вертолет и беспилотники: украинские военные уничтожили пять воздушных целей оккупантов

Российские военные все меньше используют авиацию в украинском небе. Впрочем, ВСУ все же ликвидируют воздушные цели оккупантов.

В течение 10 мая украинским военным удалось уничтожить не менее пяти воздушных целей россиян.

Об этом пишет командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в сообщении Facebook.

В общем, противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных Сил поражены четыре беспилотника "Орлан-10" российских оккупантов, а бригада десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожила вражеский вертолет Ми-24.

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"Вся страна с нетерпением ждет символический 200-й самолет российских оккупантов. Вынуждены признать, пока нет. Сами ждем, потому что не залетают нацисты под адский огонь нашего ЗРВ! Даже воздушный парад отменили на победобесие. Берегут московиты технику!" – сообщают защитники.

Напомним, бойцы Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага на Донецком и Луганском направлениях в течение 10 мая.

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