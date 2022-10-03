Вертолет Ка-52, 40 оккупантов и танки: в ОК "Юг" рассказали об успехах на Херсонщине

ВСУ продвигаются на херсонском направлении.
Подразделения Сил обороны юга продолжают активные действия, держат инициативу на закрепленных территориях и продвижении. Имеют частичный успех на юге.
Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
"Авиация ВСУ нанесла семь ударов по противнику. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 340 огневых задач. Уничтожили 40 военнослужащих РФ, два танка, семь единиц автомобильной и бронированной техники", — сообщил Назаров.
Также за прошедшие сутки противовоздушная оборона ВСУ сбила ударный вертолет Ка-52 в Бериславском районе Херсонской области.
Ранее стало известно, что военные 129-й бригады территориальной обороны ВСУ освободили населенные пункты Миролюбовка и Архангельске в Херсонской области. Также ВСУ освободили еще один населенный пункт в Херсонской области — село Золотая Балка.
Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что в перспективе контратакующие действия украинских военных подразделений на херсонском направлении могут привести к быстрому и масштабному освобождению территории.
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