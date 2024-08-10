Вертолет Ка-52: россияне жалуются на потерю "Аллигатора" 10 августа

В России продолжается сезон массовых "вертолетопадов". В субботу, 10 августа, оккупанты, очевидно, потеряли еще один свой вертолет. Речь идет о вертолете Ка-52 "Аллигатор". Его стоимость составляет 16 миллионов долларов.

Об этом сообщают российские СМИ, передает "24 канал".

Российские "военные корреспонденты" сообщили о потере вертолета около 12:15. По предварительным данным, этот вертолет оккупантов могли сбить с переносного зенитного ракетного комплекса.

Также читайте Прорыв границы РФ: в Forbes оценили успехи ВСУ в Курской области

"Военлеты" знают, что без них не справятся. "Военлеты" борются", – жалуются захватчики в Сети.

Где именно произошло поражение, российские СМИ пока не сообщают.

Что известно о вертолете Ка-52

Ка-52 "Аллигатор" – российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Этот вертолет способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Этот самолет может нести как противотанковые ракеты, так и оружие типа "воздух – воздух" или "воздух – земля". Сам Ка-52 имеет несколько модификаций.

Максимальная дальность поражения вертолета составляет от 15 до 20 километров. Поэтому оккупанты активно применяют его на фронте.

Напомним, 6 августа, воины Центра спецопераций "А" СБУ подбили российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона. Это уникальные спецоперации в истории войн. Кроме того, в Службе безопасности Украины пообещали, что у них еще много сюрпризов для оккупантов.

Спецназовцы СБУ сбили российский вертолет с помощью FPV дрона

Читайте также: