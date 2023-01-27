Вертолет, ПВО и более 850 российских солдат: Генштаб рассказал о новых тратах РФ

Общие боевые потери России к утру 27 января составляют более 124 710 человек.
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще более 850 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава около 124 710 (+850) человек ликвидировано
- танков ‒ 3182 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 6340 (+6)
- артиллерийских систем – 2180 (+11)
- РСЗО – 452
- средства ПВО ‒ 221 (+1)
- самолетов – 292
- вертолетов – 283
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1941 (+33)
- крылатые ракеты ‒ 796 (+47
- корабли/катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 5001 (+15)
- специальная техника ‒ 199 (+4)
Напомним, 26 января ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники и ликвидировали еще 780 оккупантов.
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