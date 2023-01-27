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Вертолет, ПВО и более 850 российских солдат: Генштаб рассказал о новых тратах РФ

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Вертолет, ПВО и более 850 российских солдат: Генштаб рассказал о новых тратах РФ

Фото: Associated Press

Общие боевые потери России к утру 27 января составляют более 124 710 человек.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще более 850 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава около 124 710 (+850) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3182 (+7)
  • боевых бронированных машин ‒ 6340 (+6)
  • артиллерийских систем – 2180 (+11)
  • РСЗО – 452
  • средства ПВО ‒ 221 (+1)
  • самолетов – 292
  • вертолетов – 283
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1941 (+33)
  • крылатые ракеты ‒ 796 (+47
  • корабли/катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5001 (+15)
  • специальная техника ‒ 199 (+4)

Напомним, 26 января ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники и ликвидировали еще 780 оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
602
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