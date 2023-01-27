Вертолет, ПВО и более 850 российских солдат: Генштаб рассказал о новых тратах РФ

Общие боевые потери России к утру 27 января составляют более 124 710 человек.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще более 850 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.23 ориентировочно составили:

личного состава около 124 710 (+850) человек ликвидировано

танков ‒ 3182 (+7)

боевых бронированных машин ‒ 6340 (+6)

артиллерийских систем – 2180 (+11)

РСЗО – 452

средства ПВО ‒ 221 (+1)

самолетов – 292

вертолетов – 283

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1941 (+33)

крылатые ракеты ‒ 796 (+47

корабли/катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 5001 (+15)

специальная техника ‒ 199 (+4)

Напомним, 26 января ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники и ликвидировали еще 780 оккупантов.

Сводка Генштаба ВСУ на утро 22 января: Бахмут держится

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