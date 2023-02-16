Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вертолет, танки и почти 700 россиян: Генштаб обновил потери врага на фронте

Вертолет, танки и почти 700 россиян: Генштаб обновил потери врага на фронте

Фото: Associated Press

Российские захватчики несут серьезные потери.

Общие боевые потери России к утру 16 февраля составляют более 140 тысяч человек. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 690 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 140 460 (+690)
  • танков ‒ 3296 (+6)
  • боевых бронированных машин – 6517 (+10)
  • артиллерийских систем – 2306 (+3)
  • РСЗО – 466 (+0)
  • средства ПВО — 239 (+3)
  • самолетов – 298 (+0)
  • вертолетов — 287 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2012 (+1)
  • крылатые ракеты — 857
  • корабли /катера — 18
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5167 (+6)
  • специальная техника — 219

Ранее Генштаб сообщил, что в течение суток противник нанес 3 ракетных и 18 авиационных ударов. Кроме того, зафиксировано 52 обстрела из РСЗО.

Карта войны на 15 февраля: враг бьет по гражданским, ВСУ уничтожают технику оккупантов

Карта войны на 15 февраля: враг бьет по гражданским, ВСУ уничтожают технику оккупантов

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
69
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация