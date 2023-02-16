Вертолет, танки и почти 700 россиян: Генштаб обновил потери врага на фронте

Российские захватчики несут серьезные потери.
Общие боевые потери России к утру 16 февраля составляют более 140 тысяч человек. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 690 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 140 460 (+690)
- танков ‒ 3296 (+6)
- боевых бронированных машин – 6517 (+10)
- артиллерийских систем – 2306 (+3)
- РСЗО – 466 (+0)
- средства ПВО — 239 (+3)
- самолетов – 298 (+0)
- вертолетов — 287 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2012 (+1)
- крылатые ракеты — 857
- корабли /катера — 18
- автомобильной техники и автоцистерн — 5167 (+6)
- специальная техника — 219
Ранее Генштаб сообщил, что в течение суток противник нанес 3 ракетных и 18 авиационных ударов. Кроме того, зафиксировано 52 обстрела из РСЗО.
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