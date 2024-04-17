Вертолеты и не только: что могло быть на аэродроме в Джанкое, где раздавались взрывы

На аэродроме в Джанкое, где раздалось несколько взрывов 17 апреля, могли быть не только российские вертолеты, но и другие ценные для российской армии объекты.

На территории аннексированного Крымского полуострова в ночь на 17 апреля прогремела серия мощных взрывов. "Жарко" было, в частности, в Джанкое, после чего мониторинговые каналы зафиксировали шесть очагов на российском военном аэродроме и рядом с ним.

Детальнее о зажигательной ночи в Крыму рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен в комментарии "24 Каналу".

По его словам, особенность этого военного аэродрома в том, что там есть не только вертолеты, а взлетно-посадочная полоса для российских "Сушек" и транспортных бортов. То есть, он использовался как место для снабжения, а затем для дальнейшей транспортировки различного вооружения на Южное направление фронта.

Также читайте Взрывы в оккупированном Джанкое: аналитики показали спутниковые снимки с техникой россиян

"На момент удара на этом аэродроме могли находиться до 50 единиц вертолетов. В частности, воздушные суда ФСБ. Судя по спутниковым снимкам, не исключено, что попали в аэродром. Об этом свидетельствует детонация боеприпасов", — отметил Тизенгаузен.

Один "прилет", южнее взлетно-посадочной полосы, попал на площадку, где россияне хранили свои ПВО. Еще один "прилет" попал в место, где расположена площадка обслуживания транспорта. Возможно, попали в топливные резервуары.

Z-патриоты пишут, что российское ПВО якобы сбило все воздушные цели. Однако люди уже не верят в эти басни, ведь значительная часть населения своими глазами видела "прилеты". Сейчас тех, кто зафиксировал взрывы, ловят российские слуги по всему городу.

"Дорогу на село Победное перекрыли, ведь как раз неподалеку от нее большая часть прилетов. Если ехать по ней, то будет прекрасно видно куда попало и что горело", – добавил политтехнолог.

К тому же российские телеграмм-каналы пишут, что якобы Украина совершила гибридную атаку ракетами ATACMS и Storm Shadow.

"Оказывается, у нас все это есть", – иронически произнес Тизенгаузен.

Напомним, местные в Джанкое говорят, что Украина попала прямо в расположение "вкусняшек" — места базирования российских вертолетов и, вполне возможно, ракет "Циркон". Несколько часов подряд на аэродроме что-то детонирует, костер же виден даже со спутника. Чем били по Крыму, как на это реагируют россияне, что до сих пор так вкусно взрывается в Джанкое и почему в России несколько аэропортов внезапно ввели ограничения на полеты — читайте в материале ТСН.ua.

Читайте также: