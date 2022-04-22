Вертолеты, самолеты и беспилотники: украинские военные уничтожили 15 воздушных целей оккупантов

Защитники продолжают защищать Украину в авиационном пространстве.

За прошлые сутки, 21 апреля, украинским военным удалось уничтожить 15 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом пишет командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в сообщении Facebook.

Подразделениям ПВО Воздушных Сил и Сухопутным войскам удалось уничтожить:

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3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25);

3 вертолета (два Ми-8 и один Ка-52);

9 БпЛА ОТР (Орлан-10).

"Сутки 21 апреля – действительно урожайный день для украинского ПВО, ведь уничтожено сразу 15 воздушных целей. Авиация Воздушных Сил продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины, прикрывает наземные войска и наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск", — говорится в сообщении. .

Напомним, в течение 20 апреля из-за неблагоприятных погодных условий враг практически не применял в районах ведения боевых действий авиацию. Но защитники все же ликвидировали четыре воздушных цели российских оккупантов.

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