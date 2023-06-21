Вертолеты ВСУ оборудуют самой современной системой AMPS: для чего она нужна и как работает

Украинские вертолеты собираются оборудовать самой современной системой AMPS, которая предназначена для самозащиты и обнаружения пусков вражеских ракет.

Об этом сообщает компания-поставщик Hensoldt.

"С поставкой AMPS мы обеспечим повышение обороноспособности украинских вертолетов. Интегрируясь в эту платформу впервые, мы защитим экипажи от широкого спектра угроз, особенно от ракет "земля-воздух" и "воздух-воздух", — рассказала управляющий директор HENSOLDT Optronics GmbH Таня Альтманн.

Известно, что Украина заказала 16 таких сенсорных комплексов AMPS. Стоимость контракта подробно не разглашается, однако составляет "двухзначное число миллионов".

Интеграцией системы будет заниматься чешская компания LOM PRAHA.

Чем полезна AMPS для ВСУ

Система противоракетной защиты воздушного базирования – это гибкая, автономная система самозащиты для вертолетов и самолетов. Ее модульная конструкция позволяет легко конфигурировать AMPS в соответствии с конкретными оперативными требованиями и различными задачами. Частями сенсорного оборудования "AMPS" являются датчик обнаружения пуска ракет (MILDS), усовершенствованный блок управления и дисплея (ACDU) и система активного подтверждения (MACS), определяющая дальность и скорость обнаруженных ракет и исключающая возможность ложных тревог.

Вертолеты ВСУ совместимы с AMPS. Благодаря этому у наших летчиков будет повышенная защита, поскольку будет больше времени, чтобы среагировать на угрозы.

Напомним, украинские летчики провели масштабные учения, во время которых отточили навыки маневрирования в небе и пуски ракет. В течение нескольких дней они упражнялись в полетах с боевой стрельбой. В масштабных тренировках на Ми-8 и Ми-24 были задействованы и лётчики, и механики, и наводчики. Основной вид этих тренировок – это наземная поддержка войск и уничтожение наземных целей противника.

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