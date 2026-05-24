Верят ли немцы в нападение России: что показал новый опрос

Владимир Путин / © Associated Press

Несмотря на предупреждение военного руководства Германии о возможной угрозе России, немцы стали меньше бояться прямого нападения РФ. В то же время, большинство граждан не верят, что Бундесвер сможет эффективно защитить страну в случае агрессии.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса INSA, передает Bild.

По данным исследования, только 38% опрошенных немцев обеспокоены тем, что Россия в ближайшее время может совершить военное нападение на Германию. Это на 14% меньше, чем в сентябре 2025г.

В то же время, половина респондентов — 50% — заявили, что уже не боятся российского нападения. Этот показатель вырос на 12%.

Опрос был проведен на фоне новых оговорок относительно возможной угрозы со стороны Кремля. Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер ранее предупреждал, что Россия может попытаться проверить НАТО на прочность уже к 2029 году или даже раньше.

Однако если нападение все же произойдет, только 17% немцев считают, что Бундесвер сможет достаточно эффективно защитить страну. 72% опрошенных убеждены, что немецкая армия не сможет противостоять агрессору должным образом.

Также в Германии понижается вера в военную поддержку США. Только 35% респондентов ожидают, что Соединенные Штаты помогут Германии в случае нападения. 43% такой помощи от Вашингтона не ждут.

В то же время обеспокоенность гибридными угрозами со стороны РФ остается высокой. 66% опрошенных опасаются российских кибератак, шпионажа и диверсий, которые могут повлиять на жизнь в Германии. Только 22% относятся к таким рискам спокойно.

