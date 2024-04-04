Верят ли украинцы, что ВСУ удастся выйти на границы 1991 года: потрясающие результаты опроса

По сравнению с апрелем 2022 уверенность украинцев в победе снижалась на 9%.

88% украинцев верят в победу в войне с Россией, однако менее половины уверены, что удастся вернуться к границам 1991 года.

Об этом говорится в опросе Социологической группы "Рейтинг", который проводился в феврале 2024 года.

У респондентов спросили, верят ли они, что Украина победит в войне. 88% опрошенных ответили, что да (состоит из объединенных ответов "Однозначно да" и "Скорее да" — ред.)

В сравнении с апрелем 2022 года эта уверенность снизилась на 9%.

Если брать в разрезе регионов, то проценты почти одинаковы. В частности, западные области – 59%, юг – 58%, центр – также 58%, восток – 55%. Что касается возрастной группы, то в победе Украины больше уверены 51+ (65%).

На вопрос, какими будут пределы Украины в результате окончания войны, только 45% респондентов ответили, что Украина сохранит все свои территории, которые имела в 1991 году. 16% верят, что Украина вернет территории, подконтрольные до начала войны (до 24 февраля 2022 года). Однако такое же количество людей считает, что Украина потеряет новые территории.

Справка:

Соцопрос проводился по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 17 по 21 февраля 2024 года с помощью телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего было опрошено 2,000 жителей Украины от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2.2%.

Напомним, ранее мы сообщали, сколько беженцев планируют вернуться в Украину.

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