Верю, что мы сможем сделать "Большую семерку миротворцев" — Зеленский

Зеленский призывает "Большую семерку" принять участие в создании гарантий безопасности для Украины.

Для мира в Украине необходимо каждую неделю усиливать санкции в отношении России, необходимо также создать новую систему гарантий безопасности.

Об этом во время выступления перед "Большой семеркой" заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Я верю, что мы сможем сделать не просто “Большую семерку”, а “Большую семерку миротворцев”. В отношении России нужно еженедельно усиливать санкции, пока она не остановится и не вернет мир. Вам также нужно взять участие в создании новой системы гарантий безопасности для Украины. Реальных гарантий, действующих, которые смогут остановить врага в течение 24 часов", — подчеркнул Владимир Зеленский.

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