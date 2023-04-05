Верю, что очень скоро: Резников назвал вероятные сроки окончания войны

"Мы готовы к переговорам с РФ только на условиях Украины", подчеркнул Резников.

Министр обороны Алексей Резников верит, что Украине удастся очень скоро освободить все свои территории и закончить войну.

Такой оптимистический прогноз Министр оборонного ведомства сказал в интервью интервью NV.

"Я думаю, эта война скоро закончится. Конечно, хотелось бы, чтобы она и не начиналась, но лично я верю в этом году, как в год победы", — сказал Резников.

Он исключил возможность заключения мирного соглашения с Россией. Украина будет готова к переговорам с РФ после того, как Путин выведет все войска и выплатит репарации и контрибуции.

"Украинский народ на это не пойдет, если вы почитаете все последние социологические исследования, то все за победу, за освобождение наших территорий никто не будет договариваться... Третье — парламент Украины отражает мнение народа. Поэтому все наши партнеры должны понимать: мы не будем идти на компромиссы.Так что ничего не изменится при любых обстоятельствах. Позиция президента, народа, позиция партнеров, моя личная позиция мы все совпадаем, измены не будет", — заверил он.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио Свобода, что война с Россией будет продолжаться до тех пор, пока не освободим Крым. Впрочем, по его прогнозам, полуостров вернется домой в ближайшие 5-7 месяцев.

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