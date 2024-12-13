Верю, что все решится в течение следующих нескольких месяцев: спецпредставитель Келлогг об Украине и РФ

Единственный человек, который может закончить войну России против Украины – это президент Дональд Трамп, и он это сделает, отметил Кит Келлогг.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп является единственным человеком, который может остановить войну в Украине.

Об этом заявил спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлогг в эфире Fox.

У Келлогга спросили, смогли бы США пригласить президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Вашингтон и провести там переговоры между ними.

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Келлогг ответил, что не удивится, если Дональд Трамп сделает что-то подобное.

"Знаете, Трамп играет в шахматы на трех уровнях, и я не удивлюсь, если он сделает что-то подобное. Может ли он это сделать? Конечно, он мог бы это сделать. Он бы сделал такой смелый шаг. Но когда речь идет об Украине и России, я действительно верю, что все решится в течение следующих нескольких месяцев, потому что единственный человек, который может это сделать, это президент Дональд Трамп, и он это сделает", – заявил Келлогг.

По словам спецпредставителя, идея сделать такую встречу "действительно очень хорошая".

"Поэтому я бы сказал так, что я бы не выводил ничего за пределы возможного, что он это сделает, и это меня не удивит", – подчеркнул Келлогг.

Напомним, 27 ноября избранный 47-й президент США Дональд Трамп назначил 80-летнего американского генерал-лейтенанта Кита Келлогга спецпредставителем по Украине и России.

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