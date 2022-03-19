"Верю, что вскоре Вы напишете о нашей победе": Кличко поздравил Лину Костенко с 92-летием

Кличко отметил, что счастлив личному знакомству с Линой Костенко.
19 марта 92-летие отмечает Лина Васильевна Костенко, которую без преувеличения называют символом достоинства, несокрушимости и свободолюбия украинского народа. Украинскую поэтессу, писательницу поздравил с праздником мэр Киева Виталий Кличко.
"Всю свою жизнь Лина Васильевна борется за Украину, за ее свободу и принципы. А сегодня ее стихи – это тоже оружие, вдохновляющее наших защитников, вдохновляющее и поддерживающее всех украинцев", — написал Кличко в Telegram-канале.
Кличко отметил, что счастлив личному знакомству с Линой Костенко.
"Уверен, вскоре Вы напишете о нашей победе!", — подытожил он.
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