"Весь Днепр в труппах": россиянин рассказал о работе HIMARS и ситуации в оккупационной армии на Херсонщине

Находящийся на Херсонском направлении оккупант пожаловался на положение дел у россиян.

Захватчик в разговоре с женой рассказывает, что из-за обстрелов HIMARS разбиты все мосты, а в Днепре плавают тела россиян.

Об этом говорится в аудиоперехвате разговора оккупанта, который перехватило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В разговоре захватчик жалуется на постоянные обстрелы со стороны ВСУ. Он рассказывает, что через 40 минут, пока пытался позвонить жене, у появилось много раненых. Россиянин сетует на HIMARS, который способен точно уничтожать позиции россиян.

"Наш истребитель полетел, не вернулся. Видимо, сбили. Вот "Точка У" прилетела по прямой наводке. По понтонной переправе перевозили 12 машин и прямо в "Урал" попала. Все разбросало. Этот ебуч** Днепр, дон-река. Днепр уже весь в трупах. Все мосты разбили. Херсон-хуесон. Мы здесь в полной заднице", — говорит оккупант жене.

Напомним, оккупанты из "ДНР" отказываются идти в наступление.

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