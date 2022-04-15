"Весь мир должен волноваться": Зеленский сказал, что нужно быть готовым к применению Путиным ядерного оружия

"Весь мир должен волноваться": Зеленский сказал, что нужно быть готовым к применению Путиным ядерного оружия

Он подчеркнул, что нужно не бояться, а быть готовыми.

Президент Владимир Зеленский сказал в интервью CNN, что все страны мира должны быть готовы к тому, что президент России Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие в своей войне против Украины.

Об этом украинский президент сказал в эксклюзивном интервью из Офиса президента в Киеве 15 апреля, пишет CNN.

Зеленский отметил, что Путин может прибегнуть к ядерному или химическому оружию, потому что не ценит жизнь народа Украины.

"Не только я – весь мир, все страны должны волноваться, потому что это может быть не настоящая информация, но это может быть правда", – сказал Зеленский, выступая на английском языке.

"Химическое оружие – они должны это сделать, они могли это сделать, для них жизнь народа – это ничего. Поэтому нужно думать, не бояться, а быть готовыми. Но это вопрос не к Украине, не только к Украине, но и ко всему миру, я думаю", – сказал президент Украины.

Напомним, в ЦРУ предупредили, что заявления России о применении тактического ядерного оружия в Украине не следует воспринимать легкомысленно. Кремль может предпринять такой шаг, поскольку Москва продолжает испытывать трудности на поле боя.

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