"Весь мир должен знать": Кличко в видео показал последствия попадания боеприпаса в дом в Киеве

"Весь мир должен знать": Кличко в видео показал последствия попадания боеприпаса в дом в Киеве

Погибли четыре человека.

Во вторник утром, 15 марта, в Святошинском районе Киева боеприпас попал в два жилых дома.

Мэр столицы Виталий Кличко обнародовал в своем Telegram-канале видео последствий обстрелов дома.

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"Весь мир должен знать и видеть, что происходит в Украине. Как Россия пытается уничтожить наше государство, наши города, как убивает украинцев", – написал столичный городской голова.

По словам Кличко, спасатели с утра тушат огонь. По предварительным данным, погибли четыре человека.

Как сообщалось, 15 марта в Святошинском районе Киева боеприпас попал в два жилых дома. Боеприпас попал в девятиэтажный жилой дом, в результате чего произошло незначительное его повреждение. Кроме того, было попадание в шестнадцатиэтажный жилой дом, в результате чего произошли значительные разрушения здания и возникло возгорание с 1 по 16 этажи.

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