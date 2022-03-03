В Израиле у Стены плача молились за Украину / Facebook

Весь мир продолжает поддерживать Украину: у Стены плача в Израиле прошла молитва за украинцев

Весь мир продолжает поддерживать Украину: у Стены плача в Израиле прошла молитва за украинцев

В частности, в ней принял участие и посол Украины в Израиле.

Об этом сообщили на странице посольства Украины в Израиле в социальной сети Facebook. Также здесь опубликовали фотографии людей, которые держат на плечах украинские флаги и молятся у Стены плача.

Напомним, что посольство Украины в Израиле ранее постило фото мэрии в городе Тель-Авив, подсвеченной сине-желтыми цветами в честь поддержки Украины.