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Весь мир продолжает поддерживать Украину: у Стены плача в Израиле прошла молитва за украинцев

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Весь мир продолжает поддерживать Украину: у Стены плача в Израиле прошла молитва за украинцев

В Израиле у Стены плача молились за Украину / Facebook

В частности, в ней принял участие и посол Украины в Израиле.

Об этом сообщили на странице посольства Украины в Израиле в социальной сети Facebook. Также здесь опубликовали фотографии людей, которые держат на плечах украинские флаги и молятся у Стены плача.

Напомним, что посольство Украины в Израиле ранее постило фото мэрии в городе Тель-Авив, подсвеченной сине-желтыми цветами в честь поддержки Украины.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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