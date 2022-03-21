Весь мир с нетерпением ждет смерти Путина – российский журналист

Журналист констатировал, что мысли и эмоции не материализуются, ведь "это существо" чувствует себя отлично.

Российский журналист и телеведущий Александр Невзоров заявил, что весь мир впервые с нетерпением ждет смерти одного человека — президента России Владимира Путина, развязавшего войну против Украины.

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Об этом Невзоров 20 марта сказал во время публичного выступления в Израиле.

Он констатировал, что мысли и эмоции не материализуются, ведь "это существо" чувствует себя прекрасно. Более того, его эмоциональное состояние стабильно.

ТСН.ua публикует речь журналиста без изменений.

"И важно понимать, что, вероятно, никогда еще за последние по крайней мере 80 лет мир не ждал с таким нетерпением, с такой болью и с такой надеждой смерти одного единственного человека. Миллионы людей просыпаются и тычут пальцами в свои айфоны, айпеды, звонят, в надежде, что они увидят заголовки газет "Путин мертв".

Они не видят этого. Желание увидеть эти всего-навсего два слова настолько велико и настолько непобедимо, что мы можем только констатировать, что мысли и эмоции не материализуются. Это существо чувствует себя великолепно. Более того, как выразился его пресс-секретарь Песков, у него идеальное эмоциональное состояние - стабильное.

Такое, как и должно быть у человека, по приказу которого убили тысячи человек, снесены города, снесены дети, разорваны пополам старики, старушки, все пылает. А у него идеально стабильное состояние", – сказал Невзоров.

Напомним, что в 2021 году Невзоров предсказал войну России с Украиной и говорил о страшном поражении РФ.

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