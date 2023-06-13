"Вещат, как свиньи": Фейгин объяснил, зачем РФ лжет о потерях Украины во время контрнаступления

Фейгин заметил, что РФ всегда начинает вспоминать о потерях Украины, когда у них самые огромные проблемы на фронте.

На фоне начала украинского контрнаступления российские Z-пропагандисты распространяют в Сети дезинформации о якобы безумных потерях ВСУ и чуть ли не сотне единий утраченной или поврежденной западной техники.

Зачем пропагандисты делают вбросы о "безумных потерях" ВСУ, пояснил российский оппозиционный журналист и правозащитник Марк Фейгин, передает "24 канал".

По его словам, оккупанты всегда визжат о потерях Украины, когда у них самих начинаются огромные проблемы.

"В первые два дня они начали, как свиньи, кричать и врать, что убили тысячи личного состава, десятки танков. "Леопарды" горят, как бумажки. Все отбили, всех убили. Я тогда все понял. Значит, точно у них все плохо. Выходит Путин и рассказывает, что будто бы всех перебили, поэтому давайте переговоры. Я утрирую, но где-то так и есть", – говорит Фейгин.

Оппозиционер предположил, что нынешнее контрнаступление не будет таким моментальным и молниеносным, как, например, в Харьковской области. О первых значительных результатах станет известно где-то в конце июня.

Эксперт не берется прогнозировать, на каком направлении ВСУ получат лучший результат. Он признает, что россияне действительно неплохо окопались и подготовились к обороне.

"Конечно, есть потери в живой силе и технике. Конечно, не столь велики, как их рисует российская пропаганда. Я считаю, что первые значительные результаты увидим где-то в конце июня, не раньше. Тогда украинские войска будут близко от больших городов. А наступление будет продолжаться. Командование будет добавлять новые резервы. Они дадут свой эффект. Плюс оставляю определенный процент на что-то неожиданное и креативное", — отметил Фейгин.

Также он предположил, что ВСУ действительно хотели форсировать Днепр в районе Херсона для дальнейшего освобождения левого берега. И именно поэтому оккупанты взорвали Каховскую ГЭС – чтобы не допустить высадки нашего десанта.

Ранее в Минобороны сообщили, что на фронте наступательные действия украинских сил продолжаются на нескольких направлениях.

В течение прошлой недели украинские защитники освободили от врага семь населенных пунктов : Лобковое, Левадное, Новодаровку, Нескучное, Сторожево, Макаровку, Благодатное.

Однако сегодня стало известно, что РФ атакует и пытается вернуть под свой контроль недавно деоккупированную Макаровку.

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