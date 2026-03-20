Весенне-летнее наступление РФ сорвали: ВСУ переиграли россиян на трех уровнях на фронте - ISW

ВСУ держат оборону / © Associated Press

С начала 2026 года Украина ставит перед Россией все большие вызовы на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Украинские подразделения беспилотников все чаще дают приоритет и успешно осуществляют удары по российской артиллерии, операторам беспилотников и логистическим целям в ближнем тылу для достижения тактических эффектов.

Украинские силы также предпринимают систематические усилия для ослабления российской противовоздушной обороны и разоблачения других ценных активов в российском тылу в рамках своей кампании по воздушному перехвату на средней и дальней дистанциях

«Деградация российской сети противовоздушной обороны Украиной из-за концентрированных ударов по радарам и системам противовоздушной обороны позволяет следующим украинским ударам быть направленными на другие ценные объекты в российском тылу, расширяя охват украинской кампании воздушного перехвата», — добавили аналитики.

Силы обороны поставили оккупантов перед дилеммой

Недавние украинские продвижения на Александровском направлении и постоянный успех оборонных линий Украины в сдерживании продвижения российских войск заставили российское военное командование столкнуться с конкурирующими тактическими и оперативными дилеммами на поле боя.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 19 марта написал, что у российских войск недостаточно сил, чтобы одновременно захватить Орехов в западной части Запорожской области и продвинуться в Запорожье с юга в рамках одного наступления.

Машовец отметил, что украинская оборонная линия вдоль реки Кинской, которая протекает через Орехов, и недавние украинские продвижения на Александровском направлении, которые отвлекают российские войска от усилий в Орехове с востока, препятствуют захвату Россией этого города.

Обозреватель также считает, что российские войска не могут использовать гипотетическую мобилизацию для быстрого формирования человеческих ресурсов для таких усилий, поскольку им не хватает времени для подготовки новобранцев к летнему наступлению.

«Неспособность России достичь даже тактического продвижения для захвата выгодных исходных позиций в тактическом районе Константиновка-Дружковка для ожидаемого весенне-летнего наступления 2026 против украинского пояса крепостей непосредственно подрывает способность России достичь значительных успехов в ожидаемом наступлении», — резюмировали в ISW.

Ситуация на фронте — последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планировала начать полноценное наступление, но эти планы очевидно провалились.

Также сообщалось, что российские войска готовят личный состав и бронетехнику к вероятному наступлению на Славянском направлении в Донецкой области. По данным аналитиков, ВСУ имеют успехи и продвижение в Донецкой области.