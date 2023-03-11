"Весеннее контрнаступление не за горами": Сырский рассказал о необходимости держать Бахмут

Вовлеченные в оборону Бахмута в Донецкой области украинские войска не дают оккупантам реализовать их замысел и заставляют отказаться от продвижения вперед. Украине нужно выиграть время для весеннего контрнаступления.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

"Для обороны Бахмута привлечены силы и ресурсы, которые не дают противнику реализовать свой замысел, ломают его планы и заставляют отказаться от продвижения вперед", – сообщил генерал-полковник.

По его словам, сейчас украинские защитники на своих плечах держат восточный фронт, и "не жалея ни себя, ни врагов наносят ему максимальные потери".

"Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами", — отметил командующий Сухопутными войсками.

Отмечается, что Сырский находится на важнейших участках фронта вместе со своими подразделениями. Украинские военные дают достойный отпор врагу и продолжают удерживать город.

Оборона Бахмута

Разведка Британии сообщает, что за последние четыре дня силы группы "Вагнер" захватили большую часть восточной половины города Бахмут. В частности, в центре города река Бахмутко теперь проходит по линии фронта. Украинские силы удерживают западную часть города и разрушили ключевые мосты через реку.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что у Украины и вооруженных сил хватает ресурсов, чтобы защищать город. По его словам, решение украинских командиров остаться в Бахмуте основывается, в частности, на стратегической важности удерживаемых целей.

По словам спикера Восточной группировки Сергея Череватого, ВСУ силы уничтожили большую часть ППК "Вагнера" в Бахмуте. Именно поэтому морально-психологическое состояние окупантов очень низкое. Там обескровливается противник и выбиваются его лучшие подразделения.

Оккупантов бросили на штурм северного участка Бахмута. Они обстреливают артиллерией сам город, а на подступах прорываются диверсионными группами. В других направлениях пытаются нащупать линию лишь мелкие группы диверсантов.

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