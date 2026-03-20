Весеннее наступление РФ "утопает в крови", а ВСУ загнали армию Путина в глубокие "килзоны": обзор карт боевых действий

Война в Украине / © ТСН.ua

С приходом весны россияне попытались активизировать масштабные атаки на нескольких стратегических направлениях фронта. Однако тщательно спланированное весеннее наступление испытало сокрушительный провал.

ТСН.ua собрал главные подробности с фронта.

Россия не достигла никакой цели и теряет армию

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью британскому блоггеру Максу Клименко и на пресс-конференции официально подтвердил, что Россия не смогла реализовать свои весенние планы. Глава государства подчеркнул: ни одной стратегической цели, которую Москва ставила в начале полномасштабного вторжения, не была достигнута.

«Они хотели полностью на 100% оккупировать Донбасс. Они этого не добились. И, конечно, они хотели оккупировать столицу. Этого они тоже не добились. Сейчас они теряют 30 000-35 000 человек в месяц», — сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинские воины выдерживают ежедневное безумное давление и срывают все замыслы оккупантов.

«Наши ребята молодцы. То, что они сорвали наступление, которое планировали россияне, — это факт. Наступление должно было быть в начале весны именно в марте месяце. Им не удалось, попыток было много. Ребята сорвали, просто молодцы», — констатировал глава государства.

Успехи ВСУ на юге: продвижение и пленные

Аналитики из Института изучения войны (ISW) подтверждают слова президента: с начала 2026 года Украина ставит перед Россией все большие вызовы. Пока оккупанты топчутся на месте, Силы обороны имеют подтвержденные успехи.

На Гуляйпольском направлении геолоцированные кадры за 18 марта фиксируют продвижение ВСУ в северо-западной части Гуляйполя. Кроме того, украинские воины блестяще ликвидируют российские диверсионные группы в западной части Запорожской области.

В частности, кадры за 19 марта демонстрируют, как украинские военные штурмуют захваченное оккупантами здание и пленяют солдат РФ в южной части Годового (к северо-западу от Орехова).

Бойцы подразделения «Химера» в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины сообщили детали операции: вражескую пехоту выбили из укрытий и уничтожили в ближнем бою.

«Те, кому удалось выжить, пополнили обменный фонд — впоследствии их обменяют на украинских защитников», — отмечают в ГУР.

Глубокие «килзоны» и уничтожение авиации дронами

Украинские подразделения кардинально изменили тактику применения беспилотников. Командир расчета БпЛА 3-й ОШБр с позывным «Двоешник» объяснил, что глубина поражения существенно возросла.

«До этого момента классический сценарий предполагал истощение штурмовых групп противника артиллерией и сбросами. Количество средств, имеющихся в настоящее время, позволяет нам останавливать полностью еще на достаточно тактической глубине внутри. С каждым месяцем мы идем все глубже, глубже и глубже», — отметил военный.

Аналитики ISW подтверждают: ВСУ приоритетно бьют по российской артиллерии, операторам дронов и логистике в ближнем тылу. Отдельная кампания направлена на деградацию российской ПВО, позволяющей беспрепятственно уничтожать ценные активы противника.

Ярким подтверждением такой эффективности явилось уничтожение российского ударного вертолета Ка-52 стоимостью 16 миллионов долларов.

Советник министра обороны Сергей Стерненко и командующий Сил Беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) сообщили, что вертолет сбили с помощью FPV-дрона пилоты 59 ОШБр на Покровском направлении (район Надеевки). Экипаж, попытавшийся спастись после аварийной посадки, ликвидировали бойцы 414-й бригады «Птицы Мадяра».

Подробный обзор горячих точек фронта

Несмотря на общий провал наступления, ситуация остается динамичной. Враг пытается маневрировать, однако везде получает жесткий отпор.

Александровское направление

На стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей захватчики утроили количество атак (с 2-3 до 6-9 в сутки), увеличив численность войск, бронетехники и дронов «Молния». Однако представитель украинской артиллерийской бригады сообщил о колоссальном успехе: за месяц ВСУ уволили более 285 квадратных километров территории (ISW имеет визуальное подтверждение 126 кв. км).

Силы обороны сохраняют инициативу. Российские подразделения ВДВ не могут даже приблизиться к передовой, поскольку украинские дроны и артиллерия держат их технику на расстоянии 5-10 километров.

Как утверждают в Генштабе, на гуляйпольском направлении произошло 12 атак вблизи Зеленого, Железнодорожного и Доброполья.

Карты Генштаба / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Краматорско-Славянская агломерация

По данным военного 25-й бригады с позывным «Мучной», западнее Маркова враг системно перекрывает подходы FPV-дронами, пытаясь изолировать логистику ВСУ. В Федоровке Второй оккупанты дожимают позиции, хотя полного контроля еще не имеют. Одновременно «разогревается» район Кривой Луки: зафиксирована работа российской артиллерии (Д-30) по площадям и опрокидыванию подразделений «Ахмат».

Константиновский и Дружковское направления

Как утверждает военнослужащий «Мучной», российские войска осуществили инфильтрацию в южной части Константиновки, однако украинская бригада успешно отразила механизированный штурм. В районе Берестка враг пытается маневрировать, но ВСУ работают на опережение дронами. В районе Солнечного россияне применяют тяжелые ФАБы, пытаясь снести застройку. В то же время, в частном секторе украинские военные точечно используют тяжелые беспилотники «Вампир», нанося врагу значительные потери в живой силе.

Относительно Павловки информация Минобороны РФ о ее оккупации не подтверждена — это либо очередной информационный вброс, либо попытка зайти мелкими группами. ВСУ активно сбивают вражеские разводы ZALA и накрывают живую силу РФ в районах Полтавки и Русиного Яра комбинированным огнем.

Харьковщина и Покровское направление

На севере Харьковской области россияне используют плохую погоду для утечки в тыл, но сталкиваются с трудностями из-за весеннего бездорожья и бьют FPV-дронами по логистике.

На Покровском направлении, по данным военнослужащего «Мучного», враг возобновил ограниченные механизированные штурмы (первая атака взвода на трех бронемашинах вблизи Гришиного с декабря 2025). Аналитики DeepState зафиксировали незначительное продвижение РФ у Покровска, Розниковки и Новомаркового, однако ВСУ отвергли противника вблизи Березового.

По данным Генштаба, украинские защитники на этом направлении остановили 30 штурмовых действий агрессора. Бои продолжались в сторону Нового Донбасса, Родинского, Мирнограда, Покровска и других населённых пунктов. На константиновском направлении враг совершил 25 атак в сторону Константиновки, Клебан-Быка, Плещеевки, Ильиновки и Степановки.

На лиманском зафиксировано 18 атак противника. Россияне пытались вклиниться в оборону у Грековки, Дробышева, Лимана и Коровия Яра.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец подытоживает: российское командование столкнулось с непреодолимой дилеммой. Врагу катастрофически не хватает сил для одновременного наступления на Орехов и Запорожье. Украинская линия обороны вдоль реки Конской и продвижение ВСУ на Александровском направлении разрушают планы РФ. Неспособность окупантов захватить выгодные позиции непосредственно подрывает их способность продолжать летнюю кампанию.

Чего ждать оккупантам в ближайшее время

Однако это не все проблемы, которые есть у окупантов. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами анонсировал создание сети экспортных центров украинского оружия в Европе и развитие совместного производства с партнерами.

По его словам, Украина уже приступила к практическому сотрудничеству с рядом европейских стран в сфере оборонной промышленности. В частности, речь идет о совместном производстве дронов с Германией, Великобританией, Данией и Нидерландами.

Президент также отметил, что Украина расширяет это направление сотрудничества.

«Мы начинаем эту работу с Норвегией, мы договорились со Швецией, с Францией», — сообщил он.

Отдельно Зеленский подчеркивал, что с Францией уже оговорены конкретные сроки реализации проектов.

«В последний раз мы проговорили уже четкие сроки с Эммануэлем и до конца года у нас будет копродукция», — сказал президент.

Кроме того, подписаны документы о намерениях по сотрудничеству с Румынией, а также ведется работа с другими странами.

«И также еще несколько стран имеют соответствующие документы с нами. И Испания, мы переходим к копродукции там по некоторым направлениям», — добавил Зеленский.

Что говорят в Генштабе

Всего за прошедшие сутки на линии столкновения было зафиксировано 201 боевое столкновение.

По официальным данным, вчера российская армия нанесла 92 авиационных удара, сбросив 257 управляемых авиабомб (КАБ). Кроме того, противник применил беспрецедентное количество ударных беспилотников — 8273 дрона-камикадзе, и произвел 3844 обстрела, в том числе 96 раз из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Под массированные авиаудары попали населенные пункты в Днепропетровской области (Ивановка, Просяна, Александровка) и Запорожской области (Гуляйпольское, Терсянка, Степногорское и т.п.).

Со своей стороны, украинские Силы обороны эффективно отвечают. «За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы и техники и еще один важный объект врага», — сообщают в Генштабе.

Потери врага за сутки

Благодаря слаженной работе всех подразделений, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1610 человек.

Кроме живой силы, армия РФ потеряла значительное количество техники: