Весеннее наступление РФ уже началось: в ВСУ раскрыли новую тактику врага

Война в Украине

Реклама

Россияне активизировали наступательные действия на фронте в Украине, не дождавшись середины весны. С приходом тепла и подсыхания почвы интенсивность вражеских атак выросла в разы.

Об этом рассказал главный сержант 54 ОМБр Максим Бутолин на позывной «Молот» в эфире «Новости.LIVE».

По словам военного, противник отказался от массированных ударов в пользу тактики инфильтрации. Оккупанты пытаются действовать мелкими группами, чтобы незаметно проникать в глубину украинской обороны.

Реклама

«На нашем отрезке, с приходом весенней погоды подсохла немного почва и действительно активность врага увеличилась в разы, однако он применяет ту же тактику, как и всегда, малых исходных групп, выточки, инфильтрации», — отмечает Бутолин.

Он добавляет, что враг использует особенности линии обороны: «Все происходит из-за того, что не слишком плотно стоят наши позиции и враг не учитывает человеческие потери. Если из десяти военнослужащих, выдвинувшихся на занятие определенного рубежа, доходит один, то у противника считается это победой».

Именно этот уцелевший становится своеобразным ориентиром для остальных сил.

«Этот военнослужащий своей рацией, своими переговорами выступает как магнит и к нему уже подтягиваются другие, что создает проблемы внутри наших боевых порядков», — объясняет «Молот».

Реклама

Наступление РФ началось раньше, чем планировал враг

Военные аналитики и бойцы передовой ожидали активизации с улучшением погодных условий, однако РФ решила форсировать события. Бутолин подчеркивает, что оккупанты действуют шаблонно, но максимально агрессивно.

«Стоит ожидать, оно уже началось, есть признаки того, что все же весеннее наступление их, оно, в принципе, уже началось, возможно, чуть раньше и не так планировано, как должно было у противника это произойти», — заявил главный сержант 54 ОМБр.

Какой ответ ВСУ

Несмотря на сложность ситуации и постоянные попытки врага просочиться между позициями, украинские защитники полностью контролируют ситуацию. Знание местности и использование современных технических средств позволяют своевременно обнаруживать угрозы.

«Однако мы готовы, мы стоим на своих позициях, мы знаем противника, мы знаем местность, мы умеем и разрабатываем, пользуемся новейшими технологиями, которые умело увеличили килзону противнику. Поэтому очень сложно подобраться к нашим позициям», — подчеркнул Бутолин.

Реклама

Он также добавил, что случаи прорыва одиночных окупантов тщательно разбираются командованием: «То, что он просачивается, это, в принципе, такие одиночные случаи, которые нужно оценить и разобрать. И, в принципе, понять, почему не сработали все наши меры и почему противник все же добирается до наших позиций».

Война в Украине — какая ситуация на фронте:

Напомним, по состоянию на 25 марта 2026 года общие боевые потери России в войне против Украины составляют около 1 292 170 военных.

По данным Генерального штаба ВСУ, только за минувшие сутки было ликвидировано еще 1210 окупантов. Также уничтожены значительное количество техники, в том числе танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, средства ПВО, РСЗО, а также беспилотники оперативно-тактического уровня и автомобильная техника.

Также, по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, лишь через несколько дней враг совершил сотни штурмов на ключевых направлениях, в частности, Покровском и Александровском. При этом оккупанты терпят значительные потери — тысячи военных убитыми и ранеными.

Реклама

В то же время украинские силы удерживают оборону, наносят урон противнику и на отдельных участках переходят к активным действиям, в частности возвращают утраченные позиции и уничтожают диверсионные группы.

Аналитики также отмечают, что, несмотря на интенсивность атак, Россия сталкивается с серьезными ограничениями в ресурсах, что может повлиять на ее дальнейшие наступательные возможности.