Весеннее наступление РФ уже проваливается: генерал о колоссальных потерях Кремля и успехах ВСУ

Весенняя кампания россиян, на которую Кремль возлагал большие надежды, фактически терпит крах. Несмотря на попытки усилить штурмы, враг не смог реализовать свои стратегические цели, а Силы обороны Украины успешно контратакуют и освобождают территории.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По словам генерала, российское командование пыталось развернуть масштабные операции по всей линии фронта — от Слобожанщины до южных регионов. Однако системного прорыва не произошло.

«Враг пытался провести тактические и стратегические операции как минимум на 8 направлениях от Слобожанщины до Гуляйполя, Херсона. То есть, по всей линии фронта», — отметил Маломуж.

Он подчеркнул, что даже несмотря на многочисленные пропагандистские отчеты оккупантов о якобы «захвате» Покровска, ситуация остается контролируемой Вооруженными Силами. Ключевой причиной неудач РФ генерал называет отсутствие глубоких и профессиональных резервов.

Освобождение территорий и рекордные потери окупантов

Украина уже демонстрирует успехи на южном направлении и Днепропетровщине. Известно об освобождении части территорий, что подтверждает провал не только весенней, но и предыдущих кампаний противника. Цена этих попыток для агрессора колоссальна.

«На приоритетных направлениях мы проводим контрудары, враг несет потери. За неделю Россия теряет около 11 тысяч уничтоженных или раненых бойцов. Это колоссальное количество», — подчеркнул генерал армии.

Для Кремля такие потери становятся критической проблемой, которую все труднее компенсировать. Пока оккупанты способны только на локальные продвижения, тогда как Украина действует по четко определенному стратегическому плану.

Силы обороны Украины изменили тактику, сосредоточившись на уничтожении основ вражеских операций. Под ударом оказываются центры управления, обучающие лагеря, места хранения боеприпасов и радиолокации.

Малому же уверен, что развитие собственного ВПК и наращивание темпов атак позволит выйти на новый уровень эффективности.

«Такая ситуация будет означать излом в войне. К этому мы должны двигаться, и зелень на фронте россиянам точно не поможет. Все это позволит в перспективе уничтожать по 5—10 тысяч окупантов в день», — заявил он.

Война в Украине — последние новости:

Напомним, накануне Командование ДШУ проинформировало, что с 29 января во время операции на Александровском направлении ВСУ уволили 9 населенных пунктов (7 на Днепропетровщине и 2 в Запорожье), зачистили еще 3 и возобновили контроль над 440 квв. км. С начала операции враг потерял 3676 человек (2653 погибших) и сотни единиц вооружения и техники.

Также, по оценке экспертов, Россия оказывается в стратегическом тупике: продолжая изнурительное наступление, она лишает себя ресурсов и времени для подготовки к более масштабному и эффективному прорыву. Российские военкоры сообщают о провале на фронте в Украине.