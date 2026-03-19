Весеннее наступление РФ захлебывается: эксперт рассказал, где враг понес безумные потери

ВСУ на фронте / © Associated Press

Реклама

Первые волны анонсированного весеннего наступления россиян потерпели неудачу. На участке фронта шириной 100 км врагу не удалось продвинуться и занять новые позиции. В то же время российская армия несет колоссальные потери из-за эффективной работы украинских беспилотников и крайне низкого уровня собственной тактической медицины.

Об этом в эфире Radio NV рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По словам эксперта, несмотря на провал первых атак, российские войска все еще сохраняют свой боевой потенциал.

Реклама

«Но однозначно активизация боевых действий будет, возможны точечные продвижения врага, потому что он сохраняет свой потенциал. Но весенне-летнее наступление россиян сейчас захлебывается. И это позитивная тенденция для нас, особенно на фоне того, что наша армия на сегодняшний день имеет определенные резервы», — подчеркнул Жмайло.

Он отметил, что в настоящее время оккупанты потеряли способность наступать одинаково интенсивно по всей линии фронта. Враг же сконцентрировал свои усилия на двух ключевых направлениях: поясе крепостей (вероятно, речь идет о Славянско-Краматорской агломерации) и на Запорожско-Гуляйпольском участке.

Война дронов и падение точности КАБов

Анализируя ситуацию с беспилотными системами, Жмайло отметил позитивные изменения для Сил обороны Украины. Если раньше украинским защитникам хватало разведывательных дронов, но остро не хватало ударных, то сейчас ситуация кардинально меняется. По мнению эксперта, это дает реальный шанс остановить продвижение вражеской пехоты по земле.

Главной проблемой остается применение россиянами управляемых авиабомб (КАБ), а также дронов «Молния» и «Ланцет». Однако ВСУ нашли эффективное противодействие.

Реклама

«Однако точность российских КАБ с прошлого года упала примерно наполовину, потому что мы научились дешевыми способами, зенитными дронами сбивать их разведывательные дроны, которые наводят КАБ на наши позиции», — пояснил директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Относительно общего баланса беспилотников Жмайло констатировал, что враг имеет количественное преимущество, однако Украина превосходит качество. Россияне доминируют в использовании дронов на оптоволокне, тогда как ВСУ — в применении дронов-бомберов. Тревожным сигналом является то, что оккупанты создали копию украинских дронов типа «Вампир» и активно тестируют их вдоль линии боевого столкновения.

Смертельная статистика: потери армии РФ

На фоне наступательных попыток враг терпит критические потери. По данным офицеров Генерального штаба ВСУ, которые привел Жмайло, структура поражения российских войск выглядит так:

60% — поражение беспилотными системами;

40% — работа артиллерии;

2% — минирование, совершенное украинской армией.

Отдельное внимание эксперт обратил на летальность ударов украинских дронов. Из всех попаданий беспилотников ВСУ 54% приводят к неизбежной смерти оккупантов, остальные — ранения.

Реклама

Большое количество погибших среди россиян также обусловлено катастрофическим состоянием медицинского обеспечения. После ранений в подразделениях РФ выживает гораздо меньше людей, чем в Силах обороны Украины. Соотношение составляет от 1 до 2 или 1 к 3. Это объясняется тем, что уровень тактической медицины и общего обеспечения у российской армии на несколько голов ниже, чем в украинских подразделениях.

Напомним, по словам Максима Жорина, масштабные потери врага являются критически важным показателем, однако стратегически для Украины гораздо важнее полностью остановить ежедневное продвижение армии РФ на фронте. Именно отсутствие территориальных достижений станет для Кремля самым тяжелым политическим ударом.

К слову, 16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины сорвали масштабное мартовское наступление РФ. Несмотря на давление окупантов, реальный объем боев оказался меньше планов Кремля благодаря устойчивости защитников, которая также укрепляет международные позиции Украины. Президент отметил успехи в Донецкой, Харьковской, Сумской и Запорожском направлении, где враг получает жесткий отпор, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил эффективное уничтожение сил противника.