Весеннее наступление России: эксперт рассказал куда пойдет враг

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Вооруженные силы Украины успешно отвергли российских кафиров на Александровском направлении. Однако враг накапливает ресурсы для весеннего наступления, главной целью которого может стать Павлоград в Днепропетровской области.

Об этом военный эксперт Сергей Братчук рассказал в эфире телеканала «КИЕВ24».

По его словам, украинским защитникам удалось сдвинуть линию фронта и отбросить российских захватчиков на Александровском отрезке. Несмотря на этот тактический успех ситуация остается крайне напряженной из-за накопления врагом значительных ресурсов на этом участке.

По словам эксперта, в ближайшее время на фронте ожидается существенный рост интенсивности боевых действий. Оккупационная армия активно использует накопленные резервы для подготовки к новому этапу войны.

«Борьба ресурсов будет продолжаться и, очевидно, станет ключевой в этом направлении. Враг сейчас во многом перегруппировывается и готовится к очередному весеннему этапу своей наступательной стратегической операции, которая продолжается еще с осени 2023 года», — отметил Братчук.

Россияне планируют привлечь свои новые возможности для продвижения вперед. Эта тенденция касается подавляющего большинства направлений вдоль всей линии боевого столкновения. Александровское направление не станет исключением в этом масштабном плане вражеского командования.

Анализируя намерения российских генералов, эксперт предупредил о серьезной угрозе. Основной акцент оккупационные войска будут делать на попытках прорвать украинскую оборону для дальнейшего продвижения в глубь страны и захвата новых городов.

«Враг заинтересован в том, чтобы пытаться прорваться в сторону Павлограда», — подытожил Братчук.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев сообщил, что россияне продолжают соблюдать тактику давления на самые слабые участки украинской обороны и готовят варианты для дальнейшего продвижения.

По его убеждению, фаза активных наступательных действий оккупантов, фактически продолжающаяся с середины октября 2023 года, в ближайшее время не завершится. Война и дальше будет продолжаться с высокой интенсивностью.