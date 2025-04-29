Весеннее наступление России набирает обороты: впереди сложное лето - WSJ

РСЗО «Град» / © Associated Press

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Весеннее потепление способствует активизации российских наступлений — почва становится пригодной для техники, а листья на деревьях усложняют работу украинских дронов. Тем не менее, украинским силам удалось стабилизировать линию фронта на востоке. Однако с приближением лета возникает вопрос, сможет ли оборона выдержать дальнейшее давление.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Аэроразведка 14-й бригады Нацгвардии зафиксировала наступление россиян, которое произошло 17 апреля — тогда, по сообщениям украинских военных, были уничтожены десятки мотоциклов и бронетехники. Командующий ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что количество вражеских атак значительно возросло — вдвое всего за неделю.

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Наступление происходит на фоне давления Дональда Трампа на стороны конфликта с требованием прекратить боевые действия. В США раздаются угрозы прекращения военной помощи Украине. Между тем, Россия анонсировала короткое перемирие в начале мая, которое украинская сторона считает лишь информационной манипуляцией.

Аналитики указывают, что темпы продвижения противника значительно снизились. По данным Института изучения войны (ISW), в первые две недели апреля россияне захватили менее 100 км² — самый маленький показатель за последний год. В то же время, украинские силы вернули некоторые территории, потерянные осенью.

Однако ситуация может осложниться. Россияне перегруппируются и готовятся к новой волне атак. Один из офицеров ВСУ из Покровского района признал: «Мы сбили темп врага, но знаем, что это временно».

Военные аналитики объясняют понижение интенсивности пришествия РФ истощением армии. Подразделения, штурмующие Покровск, воюют непрерывно более двух лет. Поэтому техника не проходит обслуживание, новобранцы часто не проходят должной подготовки.

Украина же адаптируется. По всей линии фронта внедрена стратегия «дрон-сначала»: разведка — с помощью беспилотников с тепловизорами, атака — дронами-камикадзе. Это позволяет удерживать значительные участки фронта с минимальным количеством личного состава.

На северо-востоке страны, возле Купянска, россияне пытаются переправиться через реку Оскил. В марте украинская 15-я бригада остановила врага.

Однако эффективность дронов может снизиться — с разрастающейся листвой уменьшится обзор. Также заканчивается сезон раскисения грунтов, поэтому Россия снова активизирует технику. В то же время у Украины истощаются запасы боеприпасов. Если США не примут новую помощь, Украина вынуждена будет снизить интенсивность огня, несмотря на увеличение производства дронов.

«Без поддержки артиллерии держать линию обороны будет все труднее», — отмечает аналитик Франц-Штефан Гади. «Дроны не смогут полностью заменить пехоту».

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте сейчас сохраняется очень напряженная ситуация. Российские военные пытаются прорвать украинскую оборону на нескольких участках.