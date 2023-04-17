Весеннее обострение: Соловьев заявил, что "гомосексуалисты танцуют на Крещатике"

Пропагандист Соловьев заявил, что якобы съездил в Бахмут и записал странное обращение к украинским солдатам.

Скандальный российский пропагандист Владимир Соловьев утверждает, что посетил оккупированный Донбасс. Он похвастался видео со своим абсурдным обращением к украинским воинам, где призывает наших защитников сдаваться в плен.

"Украинский солдат! Я обращаюсь к тебе! Я — Владимир Соловьев. Скажи мне, что ты забыл на земле Донбасса? Восемь лет ты убивал и насиловал жителей свободного гордого Донбасса. Зачем ты здесь", — заявил пропагандист.

Он заявил, что "гомосексуалисты танцуют на Крещатике", а православную веру якобы "растоптали".

"Твою веру предали! Твою Лавру растоптали! Кто ты? Ты украинец? Ты православный или ты немец, предавший память своих дедов, их великий подвиг? Зачем ты здесь?", – истерил Соловьев.

Пропагандист говорит воображаемому украинскому солдату, что его смерть якобы "нужна Зеленскому".

"Сдавайся в плен или бросай все и иди в Киев", – завершил он свой поток бредятины.

В Сети пользователи в комментариях предложили Соловьеву взять на Донбасс своего сына Даниила, который работает в Великобритании моделью и, по слухах, является представителем ЛГБТ. В Сети были обнародованы фото сына Соловьева с маникюром и стильной прической (фото).

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