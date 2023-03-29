Мы уже его видели: эксперт озвучил один из сценариев весеннего контрнаступления ВСУ

Конечно, одним из элементов планирования наступления является оценка того, как будет действовать противник, оценка его сил, подчеркнул эксперт.

Один из сценаров украинского контрнаступления, который скоро начнется — напугать врага так, чтобы весь их фронт посыпался, как это было во время освобождения Харьковщины и Херсона.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL выразил содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

"Ситуация может развиваться по-разному. Мы можем надеяться, что контрнаступление будет настолько успешным, что посыплется российский фронт. Еще одно такое поражение после того, как состоялся Харьков, как состоялся Херсон, может запустить процессы как в российской армии, так и внутри самой России, и они могут повлиять на способность России продолжать эту войну. Но это только один из сценариев", — заметил Мельник.

Впрочем, по его словам, никто не уверен, как будут развиваться события на фронте во время контрнаступательной операции.

"Полной уверенности в масштабах такого успеха, боюсь, нет ни у меня, ни у нашего командования, потому что одно дело – планы, а другое дело – реальная жизнь. Конечно, одним из элементов планирования наступления является оценка того, как будет действовать противник, оценка его сил. Но даже самые тщательные приготовления и подробная разведывательная информация в любом случае не является стопроцентной и не дает стопроцентной гарантии", — отметил он.

"Мы часто слышим выражение "туман войны". Его смысл заключается в том, что военному командованию приходится принимать решения, обладая достаточно неполной информацией. В этом заключается риск как прогнозирования, так и принимаемых решений", — пояснил он.

Украинское контрнаступление: что известно

В среду, 29 марта, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью ERR сообщил, что сейчас проходит подготовка к контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая. Он планируется по нескольким направлениям, по которым именно – неизвестно.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина может провести успешное контрнаступление весной, воспользовавшись истощением российской армии и снабжением западного оружия.

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