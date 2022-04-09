Весенний призыв на срочную службу в 2022 году отменили в Украине

Весенний призыв на срочную службу в 2022 году отменили в Украине

Из-за всеобщей мобилизации, которая проводится по всей стране, призыва на срочную службу в украинскую армию в апреле-июне 2022 года проводиться не будет.

О том, что весенний призыв отменяется, сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

В условиях общей мобилизации вакантные должности в Вооруженных Силах Украины и в других военных формированиях комплектуются вследствие поступления военнообязанных и резервистов. Поэтому нет необходимости в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года.

Согласно закону Об общей мобилизации в условиях военного времени мобилизацию проводят четыре волны в течение которых и пополняются Вооруженные силы Украины. В первую очередь мобилизуются бывшие военнослужащие до 40 лет с боевым опытом, которые отслужили по контракту или в одной из волн мобилизации. Во вторую очередь мобилизуются военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту. В третью волну мобилизации будут призывать военнослужащие, входящие в мобилизационный резерв, а это выпускники университетов, которые прошли военную кафедру и имеют звание офицера запаса. В последнюю очередь, в четвертую волну мобилизации - граждане, не имеющие боевого опыта, но могут быть вовлечены в военные формирования при условии наиболее критического сценария развертывания войны.

Мобилизированные граждане, которые ранее не проходили военную службу для соответствующей подготовки, будут направлены в учебные центры Вооруженных сил Украины.

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